Egzoz hırsızı adliyeye sevkedildi

Bolu'da, kapısını kırdığı bir evde bulunan otomobil egzozlarını çaldığı iddia edilen hırsız adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, D 100 Karayolu üzerinde bulunan 2 katlı bir evin, depo olarak kullanılan giriş katının kilidini kırarak giren hırsızlar, içeride bulunan 4 adet otomobil egzozunu çalarak kaçtılar. Egzozlarının çalındığını farkeden ev sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri tespit eden ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, egzozları çaldıkları belirlenen S.T. (19), S.U. (16) ve B.B. (18) evlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Yaşları küçük olan S.U. (16) ve B.B. (18) Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. S.T. ise, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan S.T., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, çaldıkları egzozları çeşitli iş yerlerine ve şahıslara sattıkları öğrenildi.