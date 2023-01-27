İhlas Haber Ajansı

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Ekipler karla mücadeleye hazır

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 43.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 43. Şube Müdürlüğü'ne bağlı Karayolları ekipleri, 264 kilometrelik alanda karla mücadele için hazır.


Karayolları 43. Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kar yağışının başlayacağı ümidiyle 264 kilometrelik sahada hazır bekliyor. Ankara ile Sakarya il sınırı arasındaki 264 kilometrelik mesafede görev alan ekipler, buzlanma tehlikesi olan bölgelerde tuzlama çalışması yapacak. 13 personel ile görev yapan Karayolları ekipleri, 3 kar küreme aracı, bir greyder ve kepçe ile hizmet veriyor.

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