Elektrikli bisikletin çarptığı çocuk yaralandı

Bolu'da ailesiyle birlikte yürüdüğü sırada elektrikli bisikletin çarptığı 8 yaşındaki B.D. yaralandı.

Olay, İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde elektrikli bisikletle seyir halinde olan E.G. (10) isimli çocuk, ailesiyle birlikte yürüyüş yapan B.D.'ye (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen B.D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan B.D. tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. B.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası gözyaşı döken B.D.'nin annesi vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.