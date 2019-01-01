Enerji Bakanı Dönmez yeni yıla elektrik ve doğalgaz çalışanlarıyla girdi

BOLU (İHA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yıla Bolu'da, elektrik ve doğalgaz çalışanlarıyla birlikte girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yıla Bolu'da, elektrik ve doğalgaz çalışanlarıyla girdi. İlk ziyaretini Sedaş Merkez Binası'na gerçekleştiren Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak 2018 yılı hedeflerini büyük oranda tutturmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyerek, “2019'da daha önce açıklanan hedeflere odaklandıklarını ve başarmak için 7/24 kesintisiz hem kamu hem özel sektör çalışacağız” dedi.

Sedaş yetkililerinden bilgiler aldıktan sonra Bolu Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu'na geçen Dönmez, burada da doğalgaz dağıtımı ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Dönmez, Bolu Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Enerji bakanlığımızın faaliyet alanları içerisine sadece elektrik yok. Doğalgaz da var. Şu anda belki izleyen yurttaşlarımız evlerinde sıcacık ortamlarında televizyonlarını izlerken aslında o doğalgazın kilometrelerce uzaktan kesintisiz kaliteli bir şekilde ulaştırılması için çalışan yüzlerce, binlerce işçimiz, teknisyenimiz, mühendisimiz var. Öncelikle onları da kutluyorum. Çünkü bunlar gizli kahramanlar. Çok değil 2002 yıllarında gittiğimizde sadece 6 il ve 51 ilçe doğalgaz kullanırken bu yılsonu itibari ile artık doğalgaz kullanmayan, doğalgaza ulaşmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Bu yıl bilindiği gibi en son Hakkari'ye de doğalgazı ulaştırdık. Şırnak ve Artvin ile birlikte 81 ilimize ulaştırmış olduk. Yine bu yıl içerisinde il, ilçe ve belde merkezlerimizle birlikte 78 yerleşim birimimize doğalgaz götürdük böylece 500 rakamını aşmış durumdayız. Yani il, ilçe ve belde yerleşim merkezleri açısından baktığımızda 500'den fazla yerleşim yerimiz doğalgaz konforundan yararlanıyor. Tabi doğalgaz temiz bir gaz, ekonomik bir gaz. Ama netice itibari ile yurtdışından ithal ediyoruz. Dolayısıyla yurttaşlarımızdan biraz daha tasarruflu verimli kullanmalarını özellikle rica ediyoruz. Biz bundan sonra da yine yapacağımız çalışmalarla doğalgazı yeni beldelerimiz ve ilçelerimiz ile yerleşim yerlerimize götürmeye devam edeceğiz. 7/24 durmaksızın çalışmak zorundayız. Doğalgaz konforunu tüm vatandaşlarımıza ulaştıracağız” dedi.

“Nüfusun 60 milyonu doğalgaza erişim imkanına kavuşmuş durumda”

Bugün itibari ile 50 milyon vatandaşın doğalgaz kullandığını kaydeden Dönmez, “Türkiye'de yaklaşık 15 milyon hane doğalgaz abonesi. 10 milyon kadar da kapısına kadar doğalgazı götürüp ama henüz doğalgaz dönüşümünü tamamlamayan vatandaşlarımız var. Bununla birlikte baktığımızda 81 milyon nüfusun 60 milyonu aslında doğalgaza erişim imkanına kavuşmuş durumda. Bu ölçekte penatrasyon Avrupa'da birçok ülkede de olmayan bir penatrasyon, yaygınlık oranı. Bu da özellikle son dönemlerde hükümetlerimizin vatandaşın bu konforlu, temiz ve çevreci yakıttan istifadesi için atmış olduğu adımların neticesi. Burada özel sektörümüzü de kamu sektörümüzü de çalışanlarını da kutlamak lazım. Çünkü dünyada bile bu kadar kısa süre içerisinde büyük bir kaza yaşamadan bu boruları döşeyerek evlere götürmek kimsenin kolay başarabileceği hususlar değil. Yurtdışına gittiğimizde de bu konu örnek gösterilen hususların başında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, son olarak doğalgaz sondaj çalışmaları ve indirimlerle ilgili soru üzerine, “Fatih Sondaj gemimiz sondaj çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde netice alacağız inşallah. Müjdeli bir haber alırsak zaten kimseden saklamayız duyururuz. Bugün için bir şey söylemek erken. Sayın cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde elektrik ve doğalgazda indirimi müjdelemişti inşallah yılbaşı itibari ile elektrik ve doğalgazda yüzde 10'luk indirim başlamış olacak. Yıl içerisinde bakacağız. Maliyetleri biz gün gün takip ediyoruz. Maliyetler düşünce tabi ki bunların faturalara yansımasından daha doğal bir şey olmaz” ifadelerini kullandı.