Engelli vatandaşın kafasında sigara söndüren şahsa ilginç ceza

Bolu'da engelli bir vatandaşın kafasında defalarca sigara söndürdüğü iddiasıyla yargılanan zanlıya, iş yerinin duvarına ‘Ben engelli bir vatandaşı yaraladım. Tüm Bolu halkından özür diliyorum” yazan broşür asma cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre Bolu'da marketçilik yapan Melih A. isimli şahıs, yüzde 70 oranında zihinsel engelli olan M.K.'nın başında defalarca sigara söndürdü. Başındaki yanıklarla eve giden M.K.'nın durumu ailesine anlatması üzerine, aile Melih A.'dan şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine Melih A. hakkında, 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Bolu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Melih A., M.K.'yi daha önceden tanıdığını belirterek, yaralama amaçlı değil şaka amaçlı sigara söndürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi. M.K. ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek ceza alması talep etti.

Mahkeme sigarayı silah saydı

Melih A. ve M.K'yı dinleyen mahkeme heyeti, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi yaralama' suçundan Melih A.'ya verdiği 6 ay hapis cezasını, sanığın suç teşkil eden yaralama olayını beden ve ruh bakımından savunamayacak kişiye karşı silahla gerçekleştirildiğini dikkate alarak, sanığın hapis cezasını 9 aya çıkarttı. Sanığın mahkemedeki iyi halini de değerlendiren mahkeme heyeti, sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

İş yerine 3 ay süreyle suçunun yazılı olduğu broşür asacak

Mahkeme heyeti, Melih A.'ya verilen kararın kesinleşmesinden 1 hafta sonraki günden başlamak üzere, iş yerinin görünür bir yerine 3 ay süreyle 50x50 santimetre boyutlarında üzerinde “Ben bir engelli vatandaşı yaraladım. Tüm Bolu halkından özür diliyorum” şeklinde broşür asması yükümlülüğüne tabii tutulması kararlaştırıldı. Sanık Melih A.'nın, karara 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunduğu, eğer itirazı kabul edilmezse broşür asma kararını 1 Şubat tarihinden itibaren uygulamaya başlayacağı öğrenildi.