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Enkaz altında hayatını kaybeden genç öğretmen toprağa verildi

Depremin ardından Diyarbakır’da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden 29 yaşındaki rehber öğretmen Merve Görüş’ün cenazesi, memleketi Bolu’da toprağa verildi.

Depremin ardından Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden 29 yaşındaki rehber öğretmen Merve Görüş'ün cenazesi, memleketi Bolu'da toprağa verildi.


Diyarbakır'da yaklaşık 5 buçuk yıldır rehber öğretmeni olarak görev yapan Merve Görüş'ün kaldığı ev, meydana gelen deprem felaketinde yıkıldı. Yıkımın ardından enkaz altında kalan Merve Görüş, arama kurtarma çalışmalarında ölü bulundu. DNA testleriyle kimliği tespit edilen 29 yaşındaki genç öğretmenin cenazesini babası Tevfik Görüş teslim aldı. Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Alparslan Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmeni olarak görev yapan Merve Görüş'ün cenazesi memleketi Bolu'ya getirildi. Genç öğretmenin cenazesi, Alpagut Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Alpagut Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Bolu Valisi Erkan Kılıç, cenazeye katılarak acılı aileye başsağlığı diledi.

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