Erpiliç'in tavuk kesimhanesi alev alev yandı

Bolu'da Erpiliç firmasına ait canlı tavuk kesimhanesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında yangını söndürdü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Bolu Mudurnu yolu üzerinde bulunan Erpiliç firmasına ait canlı tavuk kesimhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, canlı tavuk kesimhanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. İşçilerin de çalıştığı saatlerde meydana gelen yangın neticesinde fabrika boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiyesi, Mudurnu Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.