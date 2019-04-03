Esas 14 Burda AVM Çocuk Tiyatrosu'ndan ‘Hansel ve Gretel'

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerine Çocuk Tiyatrosu'nun sahnelediği “Hansel ve Gretel” oyunu ile keyifli anlar yaşatacak.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. 7 Nisan Pazar günü Esas 14 Burda AVM'de sahnelenecek “Hansel ve Gretel” oyunu, minik tiyatro severleri bir araya getiriyor. Çocukları tiyatro ile buluşturarak, keyifli zaman geçirmelerini sağlayan Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Esas 14 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz izleyebileceği gösterinin ilk seansı saat 14.00'te, ikinci seansı ise saat 17.00'de başlayacak.