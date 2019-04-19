Esas 14 Burda AVM'de 23 Nisan coşkusu

Esas 14 Burda AVM,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında minik ziyaretçileri için ‘Ali Baba'nın Masal Çiftliği' etkinliği düzenleyecek.

Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde kurulan Esas 14 Burda AVM, 20-28 Nisan tarihleri arasında minik ziyaretçilerini‘Ali Baba'nın Masal Çiftliği' etkinliği ile buluşturuyor.

Ali Baba'nın Masal Çiftliğinde çocuklar süt sağıp, kuyudan su çekerek, tarlaya tohum ekip, folluktan yumurta toplayarak, ata binerek hem doğal hayatı öğrenecek hem de eğlenecekler.

Esas 14 Burda AVM'de 20-28 Nisan tarihleri arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak ücretsiz düzenlenecek,‘Ali Baba'nın Masal Çiftliği' etkinliği minik ziyaretçiler ile 12.00-19.30 saatleri arasında bulaşacak. Ayrıca 23 Nisan'a özel olarak minikleri, sevinecekleri hediyeler de bekliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda AVM'yi ziyaret eden ilk 500 minik ziyaretçi Playland oyun kartının, ilk bin minik ziyaretçi ise Türk Bayrağı'nın sahibi olacak.