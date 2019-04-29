Esas 14 Burda AVM'de 4. Mangala Turnuvası heyecanı

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM'de çocuklar için 4'üncü Mangala Turnuvası gerçekleştirilecek.

Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde kurulan Esas 14 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 6 - 7 Mayıs tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenecek Mangala Turnuvası ile Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerine heyecan ve keyif dolu anlar yaşatacak.

24 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapılabilecek Mangala Turnuvasına 1. ve 2. sınıf öğrencileri 1. kategoride, 3. ve 4. sınıf öğrencileri 2. kategoride, 5. ve 6. sınıf öğrencileri 3. kategoride, 7. ve 8. Sınıf öğrencileri ise 4. kategoride yer alacak.

Esas 14 Burda AVM, turnuva sonucunda 1. , 2. ve 3.'lere oyun ve madalya, takımlara ise kupa hediye edecek.