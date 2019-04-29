İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Esas 14 Burda AVM'de 4. Mangala Turnuvası heyecanı

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM’de çocuklar için 4’üncü Mangala Turnuvası gerçekleştirilecek.

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM'de çocuklar için 4'üncü Mangala Turnuvası gerçekleştirilecek.


Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde kurulan Esas 14 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 6 - 7 Mayıs tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenecek Mangala Turnuvası ile Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerine heyecan ve keyif dolu anlar yaşatacak.


24 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapılabilecek Mangala Turnuvasına 1. ve 2. sınıf öğrencileri 1. kategoride, 3. ve 4. sınıf öğrencileri 2. kategoride, 5. ve 6. sınıf öğrencileri 3. kategoride, 7. ve 8. Sınıf öğrencileri ise 4. kategoride yer alacak.


Esas 14 Burda AVM, turnuva sonucunda 1. , 2. ve 3.'lere oyun ve madalya, takımlara ise kupa hediye edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.