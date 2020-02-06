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Esas 14 Burda AVM'den Sevgililer Günü'ne özel kampanya

Boluluları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, Sevgililer Günü’ne özel düzenlediği Hediye Dükkânı kampanyası ile ziyaretçilerine, Sevgililer Günü’ne özel hediyeler sunuyor.

Boluluları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği Hediye Dükkânı kampanyası ile ziyaretçilerine, Sevgililer Günü'ne özel hediyeler sunuyor.


Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Bolu'nun alışveriş ve sosyalleşme noktası olan Esas 14 Burda AVM, harcadıkça kazandıran, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası Hediye Dükkânı ile Sevgililer Günü heyecanını doyasıya yaşatıyor. Esas 14 Burda AVM, 8- 14 Şubat tarihleri arasında yapılacak her alıverişte Hediye Dükkânı kampanyası kapsamında ziyaretçilerine 4 kat puan kazanma şansını sunuyor.


Sevgililer Günü'ne özel Hediye Dükkânı kampanyası ile 14 Burda AVM ziyaretçileri unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirecek, alışverişin keyfini çıkartacak.

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