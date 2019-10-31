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Esas 14 Burda'da açık hava konseri

Bolu’da, Esas 14 Burda’nın düzenleyeceği açık hava konserinde, sevilen sanatçı Derya Uluğ hayranlarıyla buluşacak.

Bolu'da, Esas 14 Burda'nın düzenleyeceği açık hava konserinde, sevilen sanatçı Derya Uluğ hayranlarıyla buluşacak.


Bolu'da, D-100 Karayolu üzeri Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu'nun yaşam ve buluşma merkezi Esas 14 Burda AVM, sevilen sanatçı Derya Uluğ'un konserine ev sahipliği yapacak.


2 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da ücretsiz gerçekleştirilecek ücretsiz konserde Derya Uluğ en sevilen şarkılarını 14 Burda'da Bolulular için söyleyecek.

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