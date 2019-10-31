Esas 14 Burda'da açık hava konseri

Bolu'da, Esas 14 Burda'nın düzenleyeceği açık hava konserinde, sevilen sanatçı Derya Uluğ hayranlarıyla buluşacak.

Bolu'da, D-100 Karayolu üzeri Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu'nun yaşam ve buluşma merkezi Esas 14 Burda AVM, sevilen sanatçı Derya Uluğ'un konserine ev sahipliği yapacak.

2 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da ücretsiz gerçekleştirilecek ücretsiz konserde Derya Uluğ en sevilen şarkılarını 14 Burda'da Bolulular için söyleyecek.