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Esas 14 Burda'dan, 14 farklı sanat atölyesi

Bolu’da, Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine haftanın 6 günü 14 farklı sanat atölyeleri ile keyifli anlar yaşatacak.

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine haftanın 6 günü 14 farklı sanat atölyeleri ile keyifli anlar yaşatacak.


Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, 14 farklı branşla ziyaretçilerini sanat atölyeleri ile karşılıyor.


Bolu ve bölge halkını ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, haftanın 6 günü saat 13.00 - 21.00 arasında devam edecek birbirinden renkli sanat atölyeleri ile ziyaretçilerini ağırlayacak.


Başvurular başladı


İğne oyası, ahşap boyama, su kabağı süsleme, taş boyama, keçe aksesuar yapımı, takı tasarımı, geri dönüşüm atölyesi, el nakışı, tel kırma, basit nakış iğne teknikleri, tahta baskı, resim, Antep işi el nakışı, kanaviçe gibi 14 farklı sanat atölyesi ile Esas 14 Burda AVM, kadın ziyaretçilerine keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak.


Esas Gayrimenkul tarafından yürütülen ‘Esaslı Kadınlar Burda' projelerinden biri olan ve Esas 14 Burda AVM'de ücretsiz olarak başlayacak sanat atölyeleri etkinliklerine katılım ve detaylı bilgiye www.14burda.com ve info@14burda.com adreslerinden ulaşılabilecek.

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