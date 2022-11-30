Eşinin yeğeni tarafından bıçaklanan kadın hayati tehlikeyi atlattı

Bolu'da yengesi Gizem Ö.'yü bıçakladıktan sonra 3.kattan beton zemine atlayarak ağır yaralanan Kerem S. yoğun bakıma alındı. Yengesi Gizem Ö. ise yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.

Olay dün, Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlıklar yaşayan Kerem S. (23), dayısının eşi Gizem Ö. (29) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kerem S., mutfaktan aldığı bıçakla Gizem Ö.'yü yaraladı. Dayısının eve gelmesiyle panik olan Kerem S., 3'üncü kattan atlayarak beton zemine düştü. Apartmanın 3.katından beton zemine atlayan Kerem S.'nin vücudunda çok sayıda çatlak ve kırık tespit edildi. Yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. Vücudunda çok sayıda kesik olan Gizem Ö. hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde normal odaya çıkartıldı.

Şüpheli ve mağdurun sağlık durumları nedeniyle olayla ilgili polise ifade veremediği öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.