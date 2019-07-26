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Eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrılan vatandaş 6 gündür kayıp

Bolu’da, eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Bayram Kahveci’den 6 gündür haber alınamıyor.

Bolu'da, eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Bayram Kahveci'den 6 gündür haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Bayram Kahveci, 20 Temmuz tarihinde eşi Emine Kahveci ile tartıştıktan sonra cep telefonu, banka kartları ve aracının anahtarını bırakarak evden ayrıldı. Kahveci'nin bir daha geri dönmemesi üzerine eşi durumu jandarma ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan ekipler, Bayram Kahveci'nin evden ayrıldıktan 1 saat sonra, Gölköy Baraj Gölü girişinde bulunan kamerada göründüğünü tespit etti.


Gölköy Baraj Gölü'nden çıkış görüntüleri bulunmayan Kahveci'yi arama çalışmaları devam ediyor.

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