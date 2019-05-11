Eski kız arkadaşıyla birlikte 3 kişiyi rehin alarak darp eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Bolu'da, eski kız arkadaşını ve aynı evde kalan diğer 2 kızı rehin alarak darp eden üniversite öğrencisi Muhammet Mustafa Seferlioğlu (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'da üniversite öğrencisi olan Muhammet Mustgafa Seferlioğlu, Bolu'da üniversite öğrencisi olan eski kız arkadaşı E.Ö.'nün arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı eve geldi. Seferlioğlu ve E.O. arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Evin kapısını kilitleyen Seferlioğlu, eski kız arkadaşı ve beraberinde evde bulunan 2 kızı darp etmeye başladı. Kızların çığlıklarını duyan mahalle sakinleri olayın yaşandığı apartmanın önüne gelerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kilitli olan ev kapını açmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ev kapısı kırılarak açıldı. Eski kız arkadaşı ve evdeki diğer 2 kızı darp eden üniversite öğrencisi Seferlioğlu gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Muhammet Mustafa Seferlioğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Seferlioğlu, savcılık sorgusunun ardından ‘Basit yaralama', ‘cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

Mahkemede, E.Ö.'nün evine daha önce beslediği kedisini almak için gittiğini ve herşeyin biranda geliştiğini söyleyen Seferlioğlu, “Her şey bir anda gelişti. Neden böyle bir davranış sergilediğimi bilmiyorum. Aslında eve kedimi almaya gitmiştim. Bu evi ben kiralamıştım. Ancak Diyarbakır'da okul kazanınca 2018 yılı Ekim ayında bu evden ayrıldım. Bu evde ise kız arkadaşım E.Ö. kalmaya başladı. Eve girdikten sonra evdeki kişiler ve Esra bağırmaya başlayınca panikledim ve evi içeriden kilitledim. İçeride E.Ö.'nün saçından çektim ve kendisine birkaç kez tekme ile vurdum. Daha sonra kendime geldim. Esra'yı tutarak bir sandalyeye oturttum. O sırada kapıyı açmak istedim ancak kapının üst kilidi açılmadı. Daha sonra polisler geldi. Polislere içeriden kapının açılmadığını söyledim. Ardından polisler kapıyı kırarak içeri girdiler. Çok pişmanım, böyle bir olayı nasıl yaptığıma halen inanamıyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.

Muhammet Mustafa Seferlioğlu'nun savunmasının ardından, mahkeme heyeti saldırgan gencin tutuklanmasına karar verdi. Üniversite öğrencisi genç, polis aracıyla cezaevine götürüldü.