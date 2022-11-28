Eski sevgilisi tarafından öldürülen anaokulu öğretmenine son veda

Bolu'da eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki Selcan Dönmezer'in cenazesi toprağa verildi. Genç kızın Bolu'da üniversite okuduktan sonra ailesinin yanına Antalya'ya gittiği, anaokulu öğretmeni olarak görev yaptığı ve olaydan önce ise kısa süreliğine ailesiyle birlikte Bolu'ya geldiği öğrenildi.

Olay, dün saat 12.15 sıralarında Alpağut Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Umutcan İlter (25), 2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi Selcan Dönmezer'in (24) kısa süreliğine Bolu'ya geldiğini öğrendi. İlter, Selcan Dönmezer'i onda kalan eşyalarını geri vereceği gerekçesiyle Kuvayi Milliye Bulvarı'na çağırdı. Burada ikili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Umutcan İlter, yanında getirdiği tabanca ile önce Selcan Dönmezer'e, ardından da kendi kafasına ateş etti. Umutcan İlter ve Selcan Dönmezer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Selcan anaokulu öğretmeniymiş

24 yaşındaki genç kızın üniversiteyi Bolu'da okuduğu, mezun olduktan sonra Antalya'ya ailesinin yanına gittiği, Antalya'da anaokulu öğretmeni olarak görev yaptığı ve olaydan önce ailesiyle birlikte kısa süreliğine Bolu'ya geldiği öğrenildi.

Kızlarının ölüm haberiyle sarsılan aile, Antalya'ya gitmeye hazırlanırken kızlarının cenazesine geldi. Dönmezer ailesinin 2 çocuğundan biri olan Sevcan Dönmezer'in cenazesi, Mengen ilçesi Mamatlar köyünde kılınan namazın ardından Mamatlar köy mezarlığında defnedildi. Umutcan İlter'in cenazesi ise Bolu'nun merkez ilçesine bağlı Yukarı Çamlı köyünde toprağa verildi.