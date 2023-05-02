Eskiye kıymet verenler bu pazarda buluşuyor

Bolu'da iki yıl önce açılan Antika ve Sanat Pazarı, eskiye değer veren antika tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Birçok ürünün sergilendiği pazar, ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor.

Antika ve sanat eseri değeri taşıyan ürünleri biriktiren kişiler, iki yıl önce bir araya gelerek, Bolu'da pazar alanı oluşturdu. Antika ve sanat eserlerinin bulunduğu pazar, İhsaniye Mahallesi'ndeki alanda antika tutkunlarıyla buluşuyor. Çok sayıda ürünün sergilendiği pazar artık "Bolu Antika ve Sanat Derneği" adı altında vatandaşlarla bir gelecek.

"Derneğimizi kurduk"

Bolu Antika ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Turgay Akkaya, "İki yıl önce başlamıştık bu işe. İstanbul'un, Ankara'nın, Bursa'nın dernekleşip, daha da pazarı büyüttüklerini gördük. Biz de bu konuda hemen bilirkişi büyüklerimizden akıl alıp, bir araya geldik ve dernek kurmaya karar verdik. Derneğimizi kurduk" dedi.

"Talep mükemmel"

Pazarın canlı olduğunu söyleyen Akkaya, "Burada görüldüğü üzere geçmişin hatıralarını insanlara sunuyoruz. Geçmişi hafızalarına tekrar kazıyoruz. 1900'lü yılların kültürel ve her zaman herkesin evinde bulamayacağı ama geçmişinde hatıralarının canlandığı bütün ürünleri sergiliyoruz ve satışını yapıyoruz. Talep mükemmel, kalabalık. Alışverişten bütün esnafımız memnun" diye konuştu.

"Kimliğe sahibiz"

Bolu Antika ve Sanat Derneği Başkanı Ali Yerli ise "Bu derneği daha yeni açtık. Önceden kendi bireysel çabalarımızla bir pazar kurarak bu organizasyonu yaptık, yapmaya çalıştık. Hep önümüze bir problemler, sorunlar çıktı. Şu an gayet iyi, derneğimiz var. Tüzel bir kişiyle, kimliğe sahibiz. Dernek faaliyetlerini devam ettiriyor. Şu an hali hazırda ilk yapmış olduğumuz bu pazarı devam ettiriyoruz. Vatandaşların talebi gayet iyi. Şehir dışından birçok arkadaşlarımız geliyor. Onların talepleri var. Onlara da yer ayırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde büyüyüp kültürel bir faaliyet yapmayı düşüncesi içerisindeyiz" şeklinde konuştu.