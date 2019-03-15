Ev gelmeyen eşinin eşyalarını arabasının üzerine boşalttı

Bolu'da eşinin 1 haftadır eve gelmemesine öfkelenen kadın, kocasının elbiselerini park halindeki aracının çeşitli yerlerine bağladıktan sona, gömleğine de ‘Eve gelmene gerek yok' notunu yazdı.

Borazanlar Mahallesi'nde eşinin 1 haftadır eve gelmemesine sinirlenen bir kadın, kocasının eşyalarını evin önünde park halinde olan otomobilinin üzerine bıraktı. Bazı eşyaları aracın kapılarına ve egzozuna bağlayan öfkeli kadın, eşinin gömleğine ise, “Eve gelmene gerek yok, eşyalarını getirdik, terbiyesiz” diye yazdı.

Not yazdığı gömleği herkesin görebilmesi için park halindeki otomobilin sağ camına seren kadının yaptığı ilginç olayın fotoğrafları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla çekildi.