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Evinin önünde yanan otomobilinin kundakladığını iddia etti

Bolu’da bir kişi, evinin önünde park halinde olduğu sırada yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilinin 2 kişi tarafından kundaklandığını iddia etti.

Bolu'da bir kişi, evinin önünde park halinde olduğu sırada yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilinin 2 kişi tarafından kundaklandığını iddia etti.


Olay, sabah 05.30 sıralarında Sümer Mahallesi Döner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Yılmaz isimli vatandaş, evinin önüne park ettiği 14 BG 736 plakalı otomobilinin sabah saatlerinde yandığını fark etti. Yılmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda Yılmaz'ın otomobili kullanılamaz hale geldi.


Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade veren Hasan Yılmaz, geçtiğimiz haftasonu bir otomobille gelen 2 kişinin küfürler ederek ‘Bu mahalleyi yakacağım' dediğini belirterek, aracının bu şahıslar tarafından kundaklandığını iddia etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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