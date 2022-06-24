Evinin penceresinden beton zemine düştü

Bolu'da, yaşadığı evin penceresinden 10 metre yükseklikteki beton zemine düşen alzheimer hastası emekli avukat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 2'inci katında yaşayan alzheimer hastası emekli avukat İrfan Dolapçı (87), evinin penceresinden dışarı baktığı sırada dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Dolapçı'nın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İrfan Dolapçı ağır yaralı olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Emekli avukat Dolapçı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.