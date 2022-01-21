Evinin yolu kar nedeniyle kapanan yaşlı kadının yardımına orman ekipleri koştu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hastaneden taburcu olduktan sonra yolu kar nedeniyle kapanan köyündeki evine gidemeyen yaşlı kadının yardımına orman ekipleri koştu.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesine bağlı Karamürsel köyünde yaşayan ve kalp yetmezliği rahatsızlığı olan Fatma Yaşar, önceki gün rahatsızlanarak Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yaşar, yoğun kar yağışı sebebiyle köyündeki evinde gidemedi. Hastane yetkilileri, Yaşar'ın köyüne götürülmesi için Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Orman aracıyla hastaneden alınan Yaşar, ekiplerin kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu köy yolundaki büyük mücadelesi sonucu evine bırakıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Fatma ninemiz, hastane çıkışı köy yolu kapalı olduğu için Taşkesti Karamürsel köyündeki evine dönemeyince Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz seferber oldu. Tüm ormancılarımızı tebrik ediyor, Fatma ninemize Allah'tan sağlık niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.