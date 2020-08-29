Evlerin arasındaki odunluk alev alev yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında evlerin arasındaki odunluk kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Yüzüncü Yışl köyünde İlhan Erdoğan'a ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerin arasında bulunan odunluktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin çabaları sonucunda alevler odunluğun bitişiğindeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi.