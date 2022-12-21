Extreme kupası finali Bolu'da

Edip Yaşar Kurtoğlu anısına düzenlenen 2022 Extreme Kupası'nın beşinci ve son yarışı 24-25 Aralık tarihlerinde Bolu'da düzenlenecek.

Geçen yıl hayatını kaybeden Trakya Offroad Kulübü Başkanı ve TOSFED Trakya İl Temsilcisi Edip Yaşar Kurtoğlu anısına kupa formatında gerçekleştirilen 2022 Edip Yaşar Kurtoğlu Extreme Kupası'nın final yarışları Bolu'da yapılacak. 24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışlarda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) açıklamasına göre, trafiğe kapalı parkurlarda 4×4 arazi araçları ile engeller ve kapıların aşılması esasına dayalı extreme yarışlarında, standart şase ve özel şase araçlar olmak üzere iki ayrı sınıflandırma yapılacak.

Bolu Off-Road Kulübü'nün öncülüğünde gerçekleştirilecek olan yarışlar öncesi kulüp başkanı Burhan Turan, açıklamalarda bulundu. Başkan Turan “Kulüp başkanı, il temsilcisi ve sporcu kimliğiyle sevilen bir isim olan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Edip Yaşar Kurtoğlu'nun anısına gerçekleştirilen bu yarışlarda birbirinden değerli sporcular yine Bolu'muza gelecek. İki gün sürecek yarışlar Çakmaklar'da bulunan özel pistte gerçekleştirilecek. Tüm sporseverleri pistimize davet ediyoruz ve bu heyecana ortak olmaya bekliyoruz” dedi.