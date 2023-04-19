Fabrika işçileri eylemde

Bolu'da Gezer Terlik Fabrikası'nda çalışan ve sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edilen işçiler fabrika önünde eylem yaptı.

Bolu'nun Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Gezer Ayakkabı Deri San. Tic. A.Ş. Fabrikasında çalışan ve sendikaya üye oldukları iddiası üzerine işten çıkartılan 100 işçi fabrika önünde eylem yaptı. Pankartlarla fabrika önünde toplanan işçiler sık sık slogan atarak, işten atılanların geri alınmasını istedi. İşçiler ile fabrika görevlileri arasında aralıklarla tartışma yaşandı.

"Sendikal hareketin önünü kesmek için içeriden ciddi bir şekilde arkadaşlarımız işten atıldı"

İşçilere destek için gelen Türkiye Tekstil Örme Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, "Kısa bir zaman önce hepimizin çok iyi bildiği bir marka olan Gezer Terlik'te teşkilatlanma çalışmamıza başladık. Öncelikle işçi yönetimi olarak sendikal hareketin önünü kesmek için içeriden ciddi bir şekilde arkadaşlarımız işten atıldı. Bu arkadaşlarımızın sadece suçları anayasal hakları olan sendikaya üye olmalarıydı. Ama biz yılmadık arkadaşlar. Biz devam ettik. Gün geçtikçe acımasız işverene karşı daha da birleştik, daha da birleştik. İşten atılan arkadaşlarımız sadece bu yetmiyormuş gibi bir de içeride baskı, şantaj yapılarak, E-devlet herkesin özeli olmasına rağmen herkesin e-devleti elinden alınarak istifa ettirildi. 4 ay sürede, ocak ayından bu tarafa biz fabrikamızda çok değerli emekçi kardeşlerimizle birlikte yetkimizi aldık. Anayasal hakları olan yetkimizi aldıktan sonra işverenle iki sefer görüşmemiz oldu. İşverenle iki kez görüşmemiz olmasına rağmen işveren sendikayı kabul etmedi. Sen 12 saat çalıştırdığın yerde bu insanları asgari ücrete çalıştırıyorsun. Öyle bir dünya yok. Gelmişsin burada, Bolu'da çok güzel fabrika kurmuşuz. Biz bütün işverenlere teşekkür ediyoruz. Fabrikalar kursunlar. Ama bu insanların hakkını kimse yiyemez” dedi.

Bolu İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler de işçilerin bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı. İşçilerin eylemi fabrika önünde devam ediyor.