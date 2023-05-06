Feci kazada hayatını kaybeden Mualla Özbey son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 66 yaşındaki Mualla Özbey son yolculuğuna uğurlandı. Kadının eşi, cenazede gözyaşlarına boğuldu.

D-100 karayolu Yumrukaya mevkiinde dün meydana gelen kazada İstanbul istikametine gitmekte olan Melike Taşkın idaresindeki 54 B 5834 plakalı hafif ticari araç ile D-100 karayolunda karşıya geçmek isteyen Mehmet Özbey yönetimindeki 14 ABR 917 plakalı otomobil çarpışmış kazada 7 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Özbey'in eşi Mualla Özbey, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Özbey'in cenazesi Beşkavaklar Mahallesi Yeni Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve çok sayıda sevenleri katıldı. Kazaya karışan aracın sürücüsü ve eşi olan Mehmet Özbey ise cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Aracın başında dakikalarca oturmuştu

Öte yandan, kazadan yara almadan kurtulan sürücü Mehmet Özbey, eşi Mualla Özbey'in ve araçta bulunan Meryem Tombul'un hastaneye götürülmesinin ardından paramparça olan aracının yanı başında dakikalarca hüzünlü bir şekilde oturmuştu. O anlar kameraya yansımıştı.