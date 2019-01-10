FETÖ şüphelisi 13 kişi adliyeye sevkedildi

Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında muvazzaf asker ve FETÖ imamlarının olduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında eski askeri okul öğrencileri, muvazzaf askerler ve FETÖ imamlarının olduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir, Bayburt, Aksaray, Denizli, Samsun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.