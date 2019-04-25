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FETÖ şüphelisi 13 kişi adliyeye sevkedildi

Bolu merkezli 9 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan FETÖ şüphelilerine yönelik Bolu merkezli, Sakarya,İstanbul, Ankara, Nevşehir, Osmaniye, İzmir, Siirt, Aksaray illerinde eş zamanlı operasyonlar başlattı.


Yapılan operasyonlarda, 8 ihraç askeri öğrenci,1 muvazzaf astsubay,2 ihraç astsubay,1 ihraç komiser yardımcısı,1 mahrem imam olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

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