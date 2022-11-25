İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Futbol sahasıydı, atıl arazi oldu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan Tevfik Türesin Stadyumu bakımsızlık sebebiyle adeta atıl araziye döndü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Tevfik Türesin Stadyumu bakımsızlık sebebiyle adeta atıl araziye döndü.


Özel gün ve haftalarda kutlamalar ile futbol müsabakalarının yapıldığı, Abant'a gelen milli takımların çalıştığı Tevfik Türesin Stadyumu, bakımsızlık sebebiyle harabeye döndü. Stadyumun tribün direkleri pas tuttu, zemini ve çevresinde bulunan malzemeler de kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, stadyumun bakıma alınmasını ve yenilenmesini istiyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.