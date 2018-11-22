Genç kızın çığlıkları kapkaçı engelledi

Bolu'da, üniversiteli kız öğrencinin evine yürüdüğü sırada çantasını çalmak isteyen 20 yaşındaki G.D. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenci olan T.A., okuldan çıktıktan sonra evine yürüdüğü sırada G.D. isimli şahıs kız öğrencinin çantasını çalmak istedi. Genç kızın direnmesi ve çığlık atarak yardım istemesi sonucu çantayı çalamayan G.D. olay yerinden kaçtı.

T.A.'nın emniyet Müdürlüğü'ne giderek olayı anlatmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri G.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgedeki kamera kayıtlarından G.D.'nin eşkalini ve kimliğini belirleyen polis ekipleri, şahsı evine yaptıkları operasyonla gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen G.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.