Gençler camileri ziyaret etti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gençler cami ziyaretleri etkinliği gerçekleştirildi.

Mudurnu İlçe Müftülüğü gençlerle birlikte cami ziyaretleri etkinliği düzenledi. Organizasyon kapsamında Ecdad yadigarı Yıldırım Beyazıt Cami, Beşkavaklar Cami, Taşkesti beldesi Sarot Termal camisi ziyaret edildi. Ziyaretlerde gençlere Mudurnu Beşkavaklar Cami İmam Hatibi Ömer Tanrıkulu ve Mudurnu KYK Manevi Danışmanı Nusret Tanrıkulu eşlik ve rehberlik ederek bilgilerini paylaştıktan sonra gençlerin sorularını cevapladı.