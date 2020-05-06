Gerede Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıttı

Korona virüse karşı önlemler ve denetimler Gerede'de devam ediyor. Alınan önlemler ile Gerede'de vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Gerede Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Gerede Belediyesi, koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara, bin 250 adet erzak kolisi dağıttı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Mübarek ramazan ayında her sene olduğu gibi bu sene de Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Yüzlerce vatandaşımıza belediyemizin imkânları ve Geredeli hayırseverlerimizin katkı ve destekleri ile oluşturmuş oldukları kolilerimizi dağıttık. Amacımız gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmak. Çünkü biliyoruz ki bu süreçte çok zor durumda kalanlar var. Sürecin ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz elbette ama biz Gerede Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için gayret edeceğiz. Bütün dünyanın zor günler yaşadığı bu günlerde vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Hazırlanan koliler, tespit edilerek ihtiyaç sahiplerine Gerede Belediyesi ekipleri tarafından ulaştırıldı.