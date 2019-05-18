Gerede Belediyesi'nden giysi kampanyası

Gerede Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Giymediklerinizi giyecekler var' kampanyasında toplanan giysiler 27 Mayıs itibariyle dağıtılmaya başlanacak.

Gerede Belediyesi tarafından geleneksek olarak gerçekleştirilen “Giymediklerinizi Giyecekler Var” giysi kampanyası, bu yıl da Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgi Evi'nde devam ediyor. Vatandaşlar, vermek istedikleri ihtiyaç fazlası kullanılabilir, temiz ve ütülü giysilerini kampanya çerçevesinde Ramazan Dede Bilgievi'ne 21 Mayıs Salı gününden itibaren bırakabilecekler. Kampanya çerçevesinde toplanan giysiler ise, 27 Mayıs'tan itibaren dağıtılacak.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, “Gelen giysiler görevli personel tarafından titizlikle ayrıştırılıp askılara asılıyor. Görevli arkadaşlarımız, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize bir mağazadan alışveriş yapıyor duygusunu yaşatabilmek için büyük çaba ve gayret göstererek çalışıyorlar. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızda Ramazan Dede Bilgievi'ne gelerek, ihtiyaç duydukları elbiseleri 27 Mayıs itibariyle alabilirler” dedi.