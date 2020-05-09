Gerede Deri OSB'de fabrika sayısı 45'e ulaştı

Bolu'da, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın projelerinden biri olan Deri OSB'de, fabrika sayısı 45'e ulaştı.

Deri OSB'de hali hazırda üretim yapan fabrikaların sayısına her geçen gün yenileri ekleniyor. Geçtiğimiz hafta üretime hazır hale gelen ve temeli atılan 4 fabrika ile beraber Deri OSB'de fabrika sayısı yaklaşık 45'e ulaştı. Üretime başlayacak olan ve temelleri atılan fabrikaları ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Allar'a, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin ve Kent Konseyi Başkanı Mehmet Çongar eşlik etti.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Deri Organize Sanayi Bölgemizde üretime hazır hale gelen ve temelleri atılan fabrikalarımızı ziyaret ettik. Deri Organize Sanayi Bölgesine taşınan işverenlerimiz; seri ve hızlı üretim yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. İşçilerimiz ise daha ferah, daha hijyenik ve her türlü imkana sahip bir ortamda çalışacak olmanın heyecanı içindeler. Bu vesile ile; İlçe istihdamımıza büyük ölçüde katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür ediyor, yeni fabrikaların İlçemize, Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.