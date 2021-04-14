Gerede Karma OSB'de fabikalar yükselmeye devam ediyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde istihdam alanları oluşturmak için çalışmalar yürüten Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın girişimleriyle 4 fabrikası bulunan Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika sayısını 21'e yükseldi. Karma OSB'de faaliyet gösteren fabrikaların yanı sıra, inşaat çalışmalarını tamamlayan 4 fabrika daha üretime başlayacak.

Karma OSB ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘'Karma Organize Sanayi Bölgemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Faaliyet gösteren fabrikaların yanı sıra 10 fabrika daha üretim ve istihdam için inşaat çalışmalarına devam ediyor. 7 fabrika da proje aşamasında. İki adet jelatin fabrikası yapılıyor. Helal Jelatin stratejik bir ürün, dünya da ciddi pazar payı olan ve talep edilen bir ürün. Bu iki fabrika 2021 yılı içerisinde açılacak ve en az 300 işçi çalışacak. İlçemiz için istihdam konusunda adım atan her firma bizim için çok değerlidir. İnşaat aşamasında olan ve üretime hazırlanan fabrikalarımızın ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'' dedi.