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Gerede'de Arasta Projesi için imzalar atıldı

Bolu’nun Gerede ilçesinde gerçekleştirilecek olan Arasta Projesi için, belediye ile ihaleyi alan firma arasında imzalar atıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirilecek olan Arasta Projesi için, belediye ile ihaleyi alan firma arasında imzalar atıldı. Projenin 2021 yılında bitirilmesi hedefleniyor.


Gerede Belediyesi, Kitirler Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış atıl vaziyette bulunan dükkanların ve Kültür Sitesi'nin yıkılarak şehrin siluetine uygun tarihi görünümlü bir yapıya kavuşturmak için Arasta Projesi başlattı.


Ankara Hamam önü dokusunun yansıtılacağı ve yaklaşık maliyeti 8 buçuk milyonluk olan arasta projesi, 925 metrekare arsa üzerine yapılacak. 3 bin metrekare olan arsanın 925 metrekaresi için yapılan ihalenin ardından ihaleyi kazanan firma ilk kazmayı önümüzdeki günlerde vuracak. Tamamlandığında içerisinde 12 adet dükkân, 6 adet ofis, 1 adet kafeterya, 1 adet restoran, millet kıraathanesi, hanımlar lokali, yöresel ürün pazarı ve el sanatları ürün satış dükkânlarının yer alacağı proje, 2 bin 139 metre karelik bir inşaat alanına sahip olacak.


Ayrıca, projeyi alan firmayla atılan imzalarla birlikte 11 Kasım 2021 tarihinde bitirilmesi planlanan projeyi Gerede Belediyesi kredi kullanmadan kendi bütçesi ile gerçekleştirecek.

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