Gerede'de bin 40 konut üretilecek proje hayata geçirmek üzere

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, 1 Şubat 1944 depreminin 76'ncı yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “Gerede olarak yaklaşık bin 40 konut üreteceğimiz bir projeyi şuanda hayata geçirmek üzereyiz” dedi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar 1 Şubat 1944 yılında Gerede'de yaşanan ve yaklaşık 4 bin insanın ölümü ile sonuçlanan Gerede Depremi'nin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Mustafa Allar deprem felaketi hakkında yaptığı açıklamalarda can ve mal kaybını en aza indirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, “Belediyede bulunan ekibimizle birlikte deprem bölgelerinde yaşanan sıkıntıları görüp ona göre önleyici tedbirler almak için can ve mal kaybını en aza indirgeyecek şekilde neler yapılması gerektiği hakkında çalışmalar yapıyoruz. Yaşanan her türlü deprem felaketinden aldığımız bir ders var. Son dönemde yaşanan depremlerde hükümetimizin görev başında olduğu günlerde depremlere yapılan müdahalelerin çık hızlı olduğunu görebiliyoruz. UMKE-AKUT-JAK ve bu gibi oluşturulmuş olan birimlerle deprem anında daha bilinçli müdahalelerin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yapılan bu müdahaleler neticesinde can ve mal kayıplarının en aza indirildiğini görüyoruz” dedi.

Tespitlerini yaptıklarını ifade eden Başkan Allar, “Bolu AFAD'la deprem anında ihtiyaç durulanlara ilgili bir temasımızın olduğunu bilinmesini istiyorum. Toplanma alanları, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının nerelerde konuşlanacağını, insanlarımızın öncelikli ihtiyaçlarının giderilmesi için nerelerde çadırkentler nerelerde hizmet çadırlarının ve hizmet alanlarının oluşturulacağına dair insanlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz alanların tespitinin yapıldığını söylememiz gerekir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi her zaman yatay mimariden yana olduklarını söyleyen Allar, “Depremlerle ilgili en önemli önleyici tedbirlerin başında bizim yerel yönetimler olarak depremle ilgili atmamız gereken önleyici tedbirlerin başında kentsel dönüşüm çalışmalarıdır. Biz şuan 11.75 hektarlık bir alanda Gerede olarak yaklaşık bin 40 konut üreteceğimiz bir projeyi şuanda hayata geçirmek üzereyiz. Bu konuda Bakanlar Kurulu kararı bu bölgede riskli alan edildi. Gerekli dönüşümler gerçekleştiriliyor. Bu riskli alan üzerinde uzlaşmalarımız şuanda yüzde 52 civarına yaklaştı. Bu bölgede iki adada yüzde 66 yüzde 70'leri yakaladık. Bu konuda Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde 2020 yılı içerisinde yani içinde bulunduğumuz yıl içerisinde iki adada hem yıkım hem de yeni yapılaşmayı sağlamış olacağız. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek ama bu konuda ki hedefimiz belirlediğimiz 11.75 hektarlık alanda bu işlemin gerçekleşmiş olması. Tüm ölçümler bu konuda yapıldı. Aynı zamanda birçok ilçe ve illerde olmayan mikro bölgeleme diye tarif ettiğimiz fay hattının belirlenmesi ve şehrin tamamı ile ilgili jeolojik ve jeofizik zemin çalışmaları Gerede'nin anayasası gibi tabusu gibi çalışmalar tamamlandı. Cumhurbaşkanımızın da her zaman söylediği gibi biz her zaman yatay mimariden yanayız. Depremle ilgili alınacak tedbirler doğrultusunda canla başla çalıştığımızın bilinmesini istiyoruz. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarda vatandaşımızın bizlere yardımcı olmasını ve bu risklerin, alacağımız tedbirlerle el birliği ile üstesinden geleceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.