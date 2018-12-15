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Gerede'de, ‘Kiliseli Han'ın restorasyonu devam ediyor

Bolu’nun Gerede İlçesi’nde bulunan tarihi ‘Kiliseli Han’ın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde bulunan tarihi ‘Kiliseli Han'ın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede İlçesi'nde bulunan arasta bölgesindeki tarihi yapısıyla ilçenin ilk ticaret merkezi olan Kiliseli Han'da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi dokusu bozulmadan devam eden restorasyon çalışmalarıyla birlikte eski günlerdeki ihtişamlı görünümüne kavuşmaya başlayan şimdiden ilgi çekmeyi başarıyor.


Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Belediyemizin öncülüğünde ve rehberliğinde Tarihi Kiliseli Han'ın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Burayı hem turizme hem de ekonomiye kazandıracağız. Restorasyon bittiğinde, üst katları 25 odalı butik otel, zemin katta restoran ve diğer dükkanlarda yöresel ürün satış merkezi olacak. İlçemizin turizm değerine değer katacak, Gerede'nin tarihi dokusuna uygun bir iş merkezi haline getireceğiz. Bu son derece önemli bir projemizdi. Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan gerekli restorasyon projelerinin onayı alındıktan sonra projeye resmen başladık ve yapımı hızlı şekilde devam ediyor” dedi.

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