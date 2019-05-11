Gerede'de ‘Millet Bahçesi' ihaleye çıkıyor

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde bulunan Esentepe mesire alanında yapılması planlanan ‘Millet Bahçesi', 30 Mayıs tarihinde ihaleye çıkacak.

Gerede Belediyesi tarafından Esentepe mesire alanında yapılması planlanan ‘Millet Bahçesi' ihaleye çıkıyor. İçerisinde 470,85 metrekare betonarme bina ve 4,30 metre genişliğinde bin 770 metre uzunluğunda yürüyüş yolu bulunacak Millet Bahçesi'nin ihalesi 30 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'da Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Gerede Belediyesi'nde konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yer tesliminden itibaren 514 takvim günü sonra teslim edilecek millet bahçesinin ihale ayrıntılarına ihale dokümanı içindeki idari şartnameden ulaşılabilecek. İhaleye katılmak isteyenler için dökümanların Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebileceği ve verilen tekliflerin geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olarak belirlendi” denildi.