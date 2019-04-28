Gerede'de teleferik çalışmaları başladı

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde kurulması planlanan 2 bin 500 metrelik teleferik hattı için çalışmalar başladı.

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde Esentepe, Keçi Kalesi ve Arkut Dağı Kayak Merkezi arasında 2 bin 500 metre hat üzerinde yapılması planlanan teleferik projesi için çalışmalar başladı. Projelendirme ile ilgili teknik detaylar hususunda firmalar ile görüşmelerin başladığı proje ile Gerede'nin doğal güzelliklerinin tanıtılması, turizmin geliştirilmesi ve aynı zamanda ulaşımın kolaylaştırılması hedefleniyor.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Önümüzdeki 5 yılda gerçekleştirmeyi istediğim en büyük proje teleferik projemizdir. Bu proje ilçemiz için büyük bir öneme sahip. Teleferik projesinde firmalar ile görüşmelerimize başladık. Belediye olarak teknik ekibimiz ile beraber önümüzdeki hafta teknik gezi düzenleyeceğiz ve yerinde inceleme yapacağız. Şu anki hesaplamalara göre toplam maliyet 60 milyon lira. İhaleye çıkacağımız projelendirme bedeli ise 200-250 bin lira arasında. Hedefimiz 2024'e kadar bu projeyi hayata geçirerek Gerede'yi turizmde çok büyük gelir elde edecek seviyeye getirmek” dedi.