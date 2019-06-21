Gerede'de yaz Kuran kursu 25 öğrenciyle başladı

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde yaz dönemi etkinlikleri kapsamında Ramazan Dede Bilgi Evi'nde 25 öğrencinin katılımıyla yaz Kuran kursu başladı.

Gerede Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde geçen sene başlayan Kuran kursu, okulların tatile girmesiyle geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı. Ramazan Dede Bilgi Evi'nde düzenlenen kursa 9-14 yaş aralıklarında 25 kız öğrenci katıldı. Açılan kurslarda ve bu hafta başlayan Kur'an Kursu'nda çocukların Kuran-ı Kerim'i öğrenerek, hem dini bilgilerini geliştirmeleri, hem de bilgisayar sınıfını ve kütüphaneyi kullanabilmeleri hedefleniyor. İlçe Müftülüğünden görevlendirilen Kuran Kursu öğreticisi ile Bilgievi öğretmeni tarafından verilen dersler hafta için her gün saat 9.00 ile 13.30 arasında gerçekleşiyor. İlerleyen haftalarda hava durumuna göre Esentepe Mesireliğinde aktiviteler, yüzme havuzunda yüzme kursları verilmesi de planlanıyor.