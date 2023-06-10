Göç eden 6 pelikan ve 1 kuğu Bolu'da görüntülendi

Bolu'nun içme suyu ihtiyacını da karşılayan Gölköy Baraj Göleti'nde göç ettikleri sırada konaklayan 6 pelikan ve 1 kuğu görüntülendi.

Bolu'da şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve kentin içme suyunun da karşıladığı Gölköy Baraj Göleti'nde göç ettiği sırada konaklayan 6 pelikan ve 1 kuğu görüntülendi. Göçmen kuşların dinlenme ve beslenme açısından uğrak yerlerden birisi olan Gölköy Baraj Göleti'nde yüzen kuğu ve pelikanlar bölgeye renk kattı. Türkiye'de bir çok kuş türünün göç ettiği esnada konaklamak için Gölköy'e gelen pelikanlar ve kuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.