Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'nda yeşil alanlar yağan karla beyaza büründü.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda dün gece kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde yeniden başlayan karla tabiat parkı beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı Gölcük Tabiat Parkı'nda göl çevresinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanların beyaz örtüyle kaplanması kartpostallık bir manzara ortaya çıkardı.