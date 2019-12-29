Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

Bolu'da yüksek kesimlerde etkili olan karla beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda hoş manzaralar ortaya çıktı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, yüksek kesimlerde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar keyfini Gölcük'te yaşamak isteyen tatilciler ve fotoğraf tutkunları, tabiat parkına akın etti. Tatilciler, bir bölümü buz tutan göl çevresinde yürüyerek, bol bol fotoğraf çektirdiler.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü ise manzarayı gözler önüne serdi. Hafta sonu tatili için Ankara'dan gelen Ayberk Hayri, “Burası çok güzel. Çok beğendik. Hafta sonu tatilini değerlendirmek istedik ve çok eğlendik. Bolu özellikle kış aylarına gezilecek bir yer” dedi.

İş arkadaşlarıyla birlikte Gölcük'e gelen Deniz Sarıkaya ise, “Gerçekten harika, bir doğa harikası. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.