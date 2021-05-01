Gölcük Tabiat Parkı en güzel günlerini sessiz geçiriyor

Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı en güzel günlerinde sessizliğe bürünürken, göl çevresinde rengarenk açan çiçekler görsel şölen oluşturuyor.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan ve muhteşem doğasıyla turistlerin gözdesi Gölcük Tabiat Parkı, havaların ısındığı en güzel günlerini tam kapanmayla birlikte sessiz geçiriyor. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan, yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez uğrak noktası olan tabiat parkında sokağa çıkma yasağı sebebiyle sadece doğal yaşamın sesleri yankılanıyor.

Çevresi çam ağaçlarıyla kaplı olan Gölcük Tabiat Parkı'nda baharın müjdecisi çiçeklerle donandı. Göl çevresinde bulunan yeşil alanlarda açan rengarenk çiçekler tabiat parkında görsel şölen oluşturdu.