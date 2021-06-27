Gölcük Tabiat Parkı son sessiz hafta sonunu yaşıyor

Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı, kısıtlamaların kalkacağı 1 Temmuz öncesi son sessiz hafta sonunu yaşıyor.

Bolu'nun incisi olarak tabir edilen kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs salgını sebebiyle getirilen pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında son sessiz gününü yaşıyor. Cumartesi günü serbestliğinde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı, bugün yeniden sessizliğe büründü. Az sayıda yabancı tatilcinin girebildiği tabiat parkında tatilciler doğayla baş başa keyifli anlar yaşadılar.

Temmuz ayı itibarıyla artık pazar günleri de tatilcilerini ağırlayacak olan Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü ise kartpostallık manzarayı gözler önüne serdi.