Gölcük Tabiat Parkı'nda Nisan ayında kar sürprizi

Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'nda Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor. Hafta sonunu Gölcük Tabiat Parkı'nda değerlendiren tatilciler, doğa ile iç içe vakit geçiriyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı'nda Nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı tabiat parkında lapa lapa yağan kar görsel şölen oluşturdu. Yıl boyunca tatilcilerin ilgi odağı olan tabiat parkına gelen tatilciler, nisan ayında gördükleri kar yağışı eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, keyifli zaman geçirdi.

İzmir'den eşiyle birlikte Gölcük'e gelen Güzin Epikman, "Şaşırdık. Nisan ayında karı yaşadık. Çok güzel. Nisan ayında ilk defa böyle görüyoruz ve ilk defa Gölcük'e geliyoruz. Çok beğendik Gölcük'ü, gerçekten doğa harikası. Doğayla iç içe bir yer" dedi.