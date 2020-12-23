Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı, soğuk havaya rağmen tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yüksek kesimlerinde beyaza bürünen çam ağaçlarının havadan görüntüsü mest etti.

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden olan ve ‘Şehrin incisi' olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri, dün kısa süre yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının durmasının ardından göl çevresindeki ağaçlar yeniden yeşil rengini alırken, yükseklerde bulunanlar beyaz örtünün altında kaldı. Beyaz ve yeşil tonların bir arada havadan görüntülendiği Gölcük Tabiat Parkı, eşsiz manzarasıyla tatilcileri de mest etti.

Haftasonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle tabiat parkına gelemeyecek olan tatilciler, soğuk havaya rağmen doğal güzelliği görmek için geldikleri Gölcük'te keyifli anlar yaşadılar.