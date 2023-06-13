Gönüllü bağış yaptı, kök hücre bekleyen tanımadığı bir hastaya umut oldu

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankasında kök hücre gönüllü bağışçısı olan Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Recep Emel'in nakil merkezinden gelen talep doğrultusunda yapılan tarama sonucunda bir hasta ile kök hücresinin eşleştiği anlaşıldı. Eşleşme sonucu Ankara Şehir Hastanesinde kök hücre toplama işlemleri için muayene ve tetkikleri yapılan Recep Emel'in kök hücre bağışlamak için herhangi bir engelinin bulunmadığı görüldü. İlgili kurum ile belirlenen bir tarih aralığında 5 gün süreyle kök hücre alımı için gerekli tıbbi işlemlerin yapıldığını belirten Recep Emel beşinci gün sonunda kendisinden alınan kanın içindeki kök hücreleri, eşleştiği kök hücre bağışı bekleyen hastaya nakledildiğini ve tedaviye başlandığını duygulu, bir o kadar da mutlu bir şekilde ifade etti.

Donör olmanın sanıldığı gibi zor olmadığını, basit birkaç işlem sonrası verilen kan bağışıyla tarif edilemeyecek bir mutluluğa ulaştığını, belki de hayatı boyunca yaptığı en anlamlı iyilik olduğunu söyleyen Recep Emel, başta Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde görevli tüm çalışma arkadaşları olmak üzere vatandaşlardan, kan bağışında bulunmaları ve hayata tutunmak için kök hücre bekleyen hastalara umut olmaları konusunda destek istedi.