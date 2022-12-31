İhlas Haber Ajansı

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Gün batımı hayran bıraktı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gün batımıyla birlikte kızıla boyanan gökyüzü eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gün batımıyla birlikte kızıla boyanan gökyüzü eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.


Bolu'da akşam saatlerinde güneş batarken ortaya çıkan renkler, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Gün batımı sırasında güneşin aynı anda bir tarafının sarı, diğer tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi. Gün batımı sırasında renk cümbüşü oluşurken ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Güneşin dağların arkasında gözden kaybolduğu anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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